Украина будет одной из самых жарких в Европе: прогноз погоды на четверг

Синоптик Наталия Диденко рассказала, какая сейчас температура воды в Черном, Азовском морях и в Днепре

В четверг, 24 июня, в Украине будет очень жарко, местами до 35 градусов. Дожди намочат лишь несколько областей – на большей части территории страны без осадков. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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Завтра максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять 29-33 градуса, местами до +35. По ее словам, даже в большинстве стран Западной Европы будет свежее (карта).

Отдельные кратковременные дожди вероятны в западных областях, южной части, а также затронут Житомирскую и Винницкую области. В остальных областях будет сухо.

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В Киеве в четверг ожидается 32-34 градуса. Сухо и солнечно.

"В субботу-воскресенье к Украине приблизится атмосферный фронт из Западной Европы, который принесет больше дождей и небольшое ослабление жары везде, кроме востока Украины, Днепропетровска и Запорожья", – написала Диденко.

Тем временем Украина продолжает противостоять непогоде. Несмотря на жару, сухо было не везде: Буковину и юг чуть не смыло, а в Крыму настоящий потоп.