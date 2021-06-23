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Україна буде однією з найспекотніших в Європі: прогноз погоди на четвер

23 червня 2021 13:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Синоптик Наталка Діденко розповіла, яка зараз температура води у Чорному, Азовському морях та в Дніпрі

У четвер, 24 червня, в Україні буде дуже спекотно, подекуди до 35 градусів. Дощі намочать лише кілька областей – на більшій частині території країни без опадів. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Завтра максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме 29-33 градуси, місцями до +35. За її словами, навіть в більшості країн Західної Європи буде свіжіше (карта).

Окремі короткочасні дощі можливі в західних областях, південній частині, а також торкнуться Житомирської і Вінницької областей. В інших областях буде сухо.

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У Києві в четвер очікується 32-34 градуси. Сухо і сонячно.

"У суботу-неділю до України наблизиться атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе більше дощів і невелике послаблення спеки всюди, крім сходу України, Дніпропетровська і Запоріжжя", – написала Діденко.

Тим часом Україна продовжує протистояти негоді. Незважаючи на спеку, сухо було не скрізь: Буковину і південь мало не змило, а у Криму справжній потоп.

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