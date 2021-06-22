Навіть грози не врятують від 35-градусної спеки: прогноз погоди до кінця тижня

До вихідних дощів майже не буде, а з суботи погода зіпсується майже у всіх областях України

"Пекельна" погода протримається в Україні як мінімум до кінця тижня. Усі найближчі дні буде спека до 35 градусів, лише на заході буде трохи свіжіше. Також очікуються періодично дощі з грозами.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У середу, 23 червня, дощі частково на заході і всьому півдні країни. Температура повітря 31-35 градусів, в Одеській і Миколаївській областях 26-28 тепла. У Києві без опадів і до +34.

У четвер, 24 червня, все та ж спека 31-35 градусів. Дощі з грозами очікуються у Львівській, Волинській, Рівненській областях та на всьому півдні. У Києві сонце і до +35.

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У п'ятницю, 25 червня, погода буде без змін: в тих же західних і південних областях дощі з грозами і до +35 градусів по всій країні.

У суботу, 26 червня, грозові дощі накриють більшість областей. Сухо буде лише в Луганській, Харківській, Сумській областях та частково у центрі. На заході країни різко спаде температура до 24-27 градусів. В інших регіонах 30-35. У столиці дощі та 31-33 градуси.

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У неділю, 27 червня, дощі очікуються у всіх областях. На заході 24-27 градусів. У Вінницькій, Житомирської областях 26-28, у Київській 28-30. В інших областях 30-35 градусів.

Тим часом Україна продовжує протистояти негоді. Незважаючи на спеку, сухо було не скрізь: Буковину і південь мало не змило, а у Криму справжній потоп.