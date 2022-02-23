Украина делает ядерное оружие? Данилов объяснил слова Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу Будапештского меморандума, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, украинский лидер не говорил о разработке ядерного оружия.
Об этом Данилов сказал во время брифинга.
"Президент обращал внимание на выполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех условий по нашей безопасности, которые там были прописаны. За то, что мы отдали все наше ядерное оружие, наш ядерный потенциал, подписанты брали на себя полномочия обеспечить нашу независимость. О том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел, нигде не читал и не знаю, зачем вы это интерпретируете", – сказал он.
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Отметим, Зеленский не говорил прямо о намерении восстановить ядерный потенциал, но сказал: если подписанты Будапештского меморандума не предоставят гарантий безопасности для Украины перед лицом войны с РФ, то Украина "будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает".
Ядерное оружие
- Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ заявил, что серьезно относится к возможности возвращения Украине ядерного статуса. По его словам, за долгие годы СССР в Украине были созданы возможности по созданию ядерного оружия и носителей для него.
- Кроме того, возникшее из-за концентрации российских войск возле границ Украины напряжение в отношениях Москвы и Вашингтона вызвало не только угрозу Третьей мировой войны, но и вероятность глобального ядерного противостояния.
- Также мы выясняли, готовы ли Россия и США развязать ядерную войну и будет ли в ней победитель.