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Україна робить ядерну зброю? Данілов пояснив слова Зеленського

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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23 лютого, 13:05
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За словами секретаря РНБО, президента неправильно інтерпретували
Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського з приводу Будапештського меморандуму, зроблену на Мюнхенській конференції з безпеки. За його словами, український лідер не говорив про розробку ядерної зброї.

Про це Данілов сказав під час брифінгу.

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"Президент звертав увагу на виконання всіма підписантами Будапештського меморандуму тих умов з нашої безпеки, які там були прописані. За те, що ми віддали всю нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал, підписанти брали на себе повноваження забезпечити нашу незалежність. Про те, що ми збираємося робити ядерну зброю, я ніде не бачив, ніде не читаві не знаю нащо ви це інтерпретуєте", – сказав він.

Зазначимо, Зеленський не говорив прямо про намір відновити ядерний потенціал, але сказав: якщо підписанти Будапештського меморандуму не нададуть гарантій безпеки для України перед війною з РФ, то Україна "матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює".

Ядерна зброя

  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні Ради безпеки РФ заявив, що серйозно ставиться до можливості повернення Україні ядерного статусу. За його словами, за довгі роки СРСР в Україні було створено можливості щодо створення ядерної зброї та носіїв для неї.
  • Крім того, напруження у відносинах Москви та Вашингтона, яке виникло через концентрацію російських військ біля кордонів України, загрожує не лише Третьою світовою війною, а й імовірність глобального ядерного протистояння.
  • Також ми з'ясовували, чи готові Росія та США розв'язати ядерну війну і чи буде у ній переможець.

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