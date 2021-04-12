Войска на границе – стало известно, как Украина будет противодействовать

В Кремле заявили, что ничего не слышали о запросе на телефонные переговоры между Путиным и Зеленским, который инициировал Офис президента Украины. Запрос поступил 26 марта – после того, как на Донбассе погибли 4 украинских военнослужащих. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, 12 апреля заявил, что ему ничего об этом неизвестно.

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Подобные заявления звучат тревожно на фоне обострения ситуации на границах с Россией. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщает, что Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих на восточной границе Украины, а также более 40 тысяч военнослужащих в оккупированном Крыму. При этом Россия утверждает, что "никому не угрожает". Кто и как нагнетает ситуацию вокруг Донбасса, разбирались "Сегодня".

Кремль распространяет страшилки

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Украину очень нестабильным регионом, который может быть опасным для России.

"Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", – сказал Песков.

В Кремле не исключают полномасштабных боевых действий, причем по инициативе Киева.

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"Динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий. В случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры", – подчеркнул он.

Украина рассчитывает на дипломатическое урегулирование

Министр обороны Андрей Таран отмечает, что Россия намерено распространяет "страшилки, ориентированные на жителей наших временно оккупированных территорий". По его словам, пропагандисты пугают фейковым наступлением и агрессивными намерениями ВСУ, чтобы посеять панику среди населения Украины и запугать мировое сообщество.

Такого же мнения придерживает и украинская разведка. Там заявили, так называемые "власти" псевдореспублик распространяли слухи о якобы планировании эвакуации пожилых, женщин и детей на территорию Ростовской области.

"Таким образом Россия специально провоцировала обострение региональной обстановки с целью определения реакции Украины и ее партнеров для оценки готовности совместно противостоять российской вооруженной агрессии", – добавили в ГУР.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отмечает, что Украина готова к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта, так и в случае осложнения военно-политической обстановки. Однако для руководства страны в приоритете политико-дипломатический сценарий урегулирования вооруженного конфликта.

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"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины", – говорится в заявлении.

Позиция властей – не поддаваться на провокации

Пресс-секретарь президент Юлия Мендель подчеркнула, что Украина не намерена начинать наступление в Донбассе. Киев рассчитывает только на переговоры, которые могут привести к миру.

"Украина не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми", – сказала она.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук даже в эфире пропагандистского канала "Россия 1" подчеркнул, что никакого силового освобождения не будет. Кравчук подчеркнул, что Украина никогда не наступала и не будет наступать на Донбасс.

"Это выдумки все. Поверьте мне, украинских войск в России нет – это всем очевидно. Донбасс – это территория Украины, так говорит президент России. Вы когда говорите о России, то говорите: на своей территории мы делаем, что желаем. А почему Украине нельзя делать на своей территории, какие решения она принимает?", – сказал Кравчук.

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что Украина не планирует делать никаких ответов на провокации РФ на Донбассе.

"То, что происходит, мы воспринимаем как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны. Создание этого напряжения, это как раз создание панического возможного настроения общества. Люди, не бойтесь. Не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, но наша армия сильная ... Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать повод или шанс, чтобы получить наступление", – сказал Резников.

Маломуж: глобальная угроза будет удерживать от военных действий

Россия думала, что при новом президенте сможет реализовать свой сценарий Минских соглашений – провести выборы и принудить Украину к принятию изменений в Конституцию. Однако не вышло – Зеленский пошел по пути выполнения формулы Штайнмайера в интересах страны, считает экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"В военной доктрине Украины есть пункт о том, что мы готовы и к силовому освобождению территорий. Выступления отдельных политиков также указывает, что разные могут быть сценарии. Россия взяла это на вооружение и заявила, что Киев готовит силовой сценарий и по Донбассу, и по Крыму. Поэтому якобы на наши действия Россия начала перемещать войска", – считает он.

По словам эксперта, Кремль не ожидал такой мощной поддержки Украины со стороны США Канады, ЕС и даже Турции – это уже привело к конфронтации уже на уровне Россия-НАТО.

"Сейчас я вижу, что и американское руководство, и НАТО, и Путин не пойдут на глобальную конфронтацию. Потому что в современных условиях глобальная война приведет к жертвам всех сторон – и россиян, и американцев, и европейцев, и китайцев. Поэтому да, ставки будут повышаться, но при этом глобальная угроза будет удерживать всех от дальнейших действий военного характера", – отметил экс-глава разведки.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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