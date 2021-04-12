Війська на кордоні – стало відомо, як Україна буде протидіяти

У Кремлі заявили, що нічого не чули про запит на телефонні переговори між Путіним і Зеленським, які ініціював Офіс президента України. Запит надійшов 26 березня – після того, як на Донбасі загинули 4 українських військовослужбовців. Дмитро Пєсков, прессекретар Кремля, 12 квітня заявив, що йому нічого про це невідомо.

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Подібні заяви звучать тривожно на тлі загострення ситуації на кордонах з Росією. Прессекретарк президента України Юлія Мендель повідомляє, що Росія зосередила понад 40 тисяч військовослужбовців на східному кордоні України, а також понад 40 тисяч військовослужбовців в окупованому Криму. При цьому Росія стверджує, що "нікому не загрожує". Хто і як нагнітає ситуацію навколо Донбасу, розбиралися "Сьогодні".

Кремль поширює страшилки

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав Україну дуже нестабільним регіоном, який може бути небезпечним для Росії.

"Безумовно, зараз, на жаль, Україна знову перетворюється в потенційно дуже нестабільний регіон. І, звичайно, будь-яка країна, яка має біля своїх кордонів нестабільний регіон, небезпечний, вибухонебезпечний регіон, звичайно, країна вживає необхідних заходів для забезпечення власної безпеки" , – сказав Пєсков.

У Кремлі не виключають повномасштабних бойових дій, причому з ініціативи Києва.

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"Динаміка поведінки української сторони створює небезпеку відновлення повномасштабних бойових дій. У разі відновлення бойових дій, у разі потенційного повторення людської катастрофи, схожої на Сребреницю, жодна країна світу не залишиться осторонь. І всі країни, зокрема, Росія, будуть вживати заходів", – наголосив він.

Україна розраховує на дипломатичне врегулювання

Міністр оборони Андрій Таран зазначає, що Росія спеціально поширює "страшилки, орієнтовані на жителів наших тимчасово окупованих територій". За його словами, пропагандисти лякають фейковий наступом і агресивними намірами ЗСУ, щоб посіяти паніку серед населення України і залякати світове співтовариство.

Такої ж думки притримується і українська розвідка. Там заявили, так звана "влада" псевдореспублік поширювала чутки про нібито планування евакуації людей похилого віку, жінок і дітей на територію Ростовської області.

"Таким чином Росія спеціально провокувала загострення регіональної обстановки з метою визначення реакції України та її партнерів для оцінки готовності спільно протистояти російській збройній агресії", – додали в ГУР.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначає, що Україна готова до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту, так і в разі ускладнення військово-політичної обстановки. Однак для керівництва країни у пріоритеті політико-дипломатичний сценарій врегулювання збройного конфлікту.

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"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості мирних жителів і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України" , – йдеться в заяві.

Позиція влади – не піддаватися на провокації

Прессекретарка президент Юлія Мендель наголосила, що Україна не збирається починати наступ на Донбасі. Київ розраховує лише на переговори, які можуть привести до миру.

"Україна не може наступати на свою територію і не може боротися зі своїми людьми" , – сказала вона.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук навіть в ефірі пропагандистського каналу "Росія 1" підкреслив, що ніякого силового звільнення НЕ буде . Кравчук підкреслив, що Україна ніколи не наступала і не буде наступати на Донбас.

"Це вигадки все. Повірте мені, українських військ в Росії немає – це всім очевидно. Донбас – це територія України, так говорить президент Росії. Ви коли говорите про Росію, то говорите: на своїй території ми робимо, що хочемо. А чому Україні не можна робити на своїй території, які рішення вона приймає? " , – сказав Кравчук.

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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що Україна не планує ніяких відповідей на провокації РФ на Донбасі .

"Те, що відбувається, ми сприймаємо як елемент інформаційної війни, яка є складовою гібридної війни. Створення цієї напруги, це як раз створення панічного можливого настрої суспільства. Люди, не бійтеся. Чи не буде війни. Україна не планує робити ніяких відповідей на провокації, але наша армія сильна ... Ми не плануємо робити нічого такого, щоб дати привід або шанс, щоб отримати наступ " , – сказав Рєзніков.

Маломуж: глобальна загроза буде утримувати від військових дій

Росія думала, що при новому президенті зможе реалізувати свій сценарій мінських угод – провести вибори і примусити Україну до прийняття змін до Конституції. Однак не вийшло – Зеленський пішов шляхом виконання "формули Штайнмайера" в інтересах країни, вважає екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

"У військовій доктрині України є пункт про те, що ми готові і до силового звільнення територій. Виступи окремих політиків також вказує, що різні можуть бути сценарії. Росія взяла це на озброєння і заявила, що Київ готує силовий сценарій і Донбасом, і по Криму. Тому нібито на наші дії Росія почала переміщати війська ", – вважає він.

За словами експерта, Кремль не очікував такої потужної підтримки України з боку США, Канади, ЄС і навіть Туреччини – це вже призвело до конфронтації вже на рівні Росія-НАТО.

"Зараз я бачу, що і американське керівництво, і НАТО, і Путін не підуть на глобальну конфронтацію. Тому що в сучасних умовах світова війна призведе до жертв усіх боків – і росіян, і американців, і європейців, і китайців. Тому так, ставки будуть підвищуватися, але при цьому глобальна загроза буде утримувати всіх від подальших дій військового характеру ", – зазначив екс-глава розвідки.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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