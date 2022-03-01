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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси – Данилов

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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1 марта, 18:01
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Такое решение может принять главнокомандующий
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: коллаж "Сегодня"
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что государство может нанести удар по объектам в Беларуси в ответ на вторжение белорусских войск.

Об этом он сказал в эфире в ходе совместного марафона украинских телеканалов.

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"Наши войска уничтожают ту технику и ресурсы, которые есть в нашей стране. Но если нашим главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано. Конечно (мы это сможем – Ред.)", – ответил секретарь СНБО на вопрос, может ли Украина превентивно нанести удар по объектам в Беларуси.

Сергей Михалок обратился к военным Беларуси

Сергей Михалок призвал белорусов не атаковать Украину и не идти "на верную смерть". Также он добавил, что украинская армия самая сильная в мире.

"Все, кто сюда приедет, будут лежать в земле, а потом будут гореть в аду. Пока не поздно, я призываю саботировать все приказы. Бегите, бл*дь, в леса. Сидите дома, бухайте. Это преступление перед Господом Богом. Куда вы лезете? Одумайтесь, пока не поздно!" – говорит музыкант.

Что происходит в Украине 1 марта

  • В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
  • С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
  • В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
  • Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
  • В Киеве прогремела серия мощных взрывов.

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