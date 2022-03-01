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Україна може завдати превентивного ракетного удару по Білорусі – Данілов

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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1 березня, 18:01
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Таке рішення може ухвалити головнокомандувач
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що держава може завдати удару по об'єктах у Білорусі у відповідь на вторгнення білоруських військ.

Про це він сказав в ефірі під час спільного марафону українських телеканалів.

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"Наші війська знищують ту техніку та ресурси, які є в нашій країні. Але якщо нашим головнокомандувачем буде ухвалено рішення, то це буде зроблено. Звичайно (ми це зможемо. – Ред.)", – відповів секретар РНБО на запитання, чи може Україна превентивно завдати удару по об'єктах у Білорусі.

Сергій Міхалок звернувся до військових Білорусі

Сергій Міхалок закликав білорусів не атакувати Україну та не йти "на вірну смерть". Також він додав, що українська армія найсильніша у світі.

"Всі, хто сюди приїде, лежатимуть у землі, а потім горітимуть у пеклі. Поки не пізно, я закликаю саботувати всі накази. Біжіть, бл*дь, у ліси. Сидіть вдома, бухайте. Це злочин перед Господом Богом. Куди ви лізете?.. Одумайтеся, поки не пізно, – каже музикант.

Що відбувається в Україні 1 березня

  • У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

  • З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

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  • На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

  • Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.

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