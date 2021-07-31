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Украина не рассматривает вариант закупки российского газа – Витренко

31 июля 2021 21:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что по данному вопросу у Киева очень четкая позиция

Газ в России Украина покупать не будет. Фото: коллаж "Сегодня"

Газ в России Украина покупать не будет. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

Киев не рассматривает вариант закупки газа в России.

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Об этом заявил глава правления компании НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью изданию "Радио Свобода".

"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 млрд кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов. Согласно 10 млрд мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую", – рассказал Витренко.

Он добавил, что Украине нужно добывать больше газа, чем используют все потребители.

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"У нас единая система газотранспортная, у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно – для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать газ. Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное – это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа. Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ – это централизованное теплоснабжение. Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как из источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно", – добавил Витренко.

Ранее мы сообщали, что в конце июля США и Германия достигли соглашения о запуске "Северного потока – 2". Эти договоренности не устроили Украину и Польшу.

Также напомним, "Газпром" отказался покупать мощности для транзита газа через Украину.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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