Украина переходит к тотальному сопротивлению оккупантам – Шмыгаль

Никто не встречает армию РФ хлебом и солью

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российский блицкриг провалился, Украина переходит к тотальному сопротивлению.

Об этом заявил на брифинге 3 марта премьер-министр Денис Шмыгаль.

Реклама

"Блицкриг врага провалился. Ни один областной центр не сдается без боя. Никто не встречает оккупантов хлебом и солью. Украина переходит к тотальному сопротивлению. В городах и селах люди блокируют технику, нападают на колонны обеспечения и захватывают в плен российских солдат", – заявил он.

Шмыгаль также отметил, что информационная волна, которую подняли украинцы, захватила мир:

"Весь мир на нашей стороне. Мы ощущаем эту поддержку не только на словах. Тысячи добровольцев едут в Украину, чтобы воевать на стороне свободы. Мы уже получили тонны оружия от наших партнеров".

ВСУ разгромили колонну кадыровцев

Бойцы Вооруженных сил Украины разбили колонну кадыровцев, сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.

Реклама

"Расх*рячили колонну кадыровцев... Выдели бы вы, как те драпали! Теперь где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление", – подписал он видео.

По словам журналиста, у врага паника, они не ориентируются на территории и не имеют никакой мотивации воевать.