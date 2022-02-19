Украина получила от Канады партию военной помощи – что передали (фото)

Наша страна уже неоднократно получала военную помощь от других стран из-за угрозы вторжения РФ

В Украину прибыла партия оружия из Канады / Фото: Коллаж: Сегодня

Канада доставила в Украину военную помощь. Среди оборонного вооружения есть снайперские и автоматические винтовки.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

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"Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских и автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и военного снаряжения", – рассказал Резников.

Фото: Твиттер / Алексей Резников

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Фото: Твиттер / Алексей Резников

Кто помогает Украине оружием

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