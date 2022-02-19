Україна отримала від Канади партію військової допомоги – що передали (фото)

Наша країна вже неодноразово отримувала військову допомогу від інших країн через загрозу вторгнення РФ

В Україну прибула партія зброї з Канади / Фото: Колаж: Сьогодні

Канада доставила в Україну військову допомогу. Серед оборонного озброєння є снайперські та автоматичні гвинтівки.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

Реклама

"Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських та автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення та військового спорядження", — розповів Резніков.

Фото: Твіттер / Олексій Резніков

Реклама

Фото: Твіттер / Олексій Резніков

Хто допомагає Україні зброєю

Читайте також: