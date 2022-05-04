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Украина получила предложение постоянного представительства на известной ярмарке Брюсселя

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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4 мая, 17:13
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Мэр Брюсселя посетил Министерство культуры и информационной политики Украины
Мэр Брюсселя Филипп Клоз (слева) и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (справа)
Мэр Брюсселя Филипп Клоз (слева) и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (справа) / Фото: Коллаж: Сегодня, МКИП

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и мэр Брюсселя Филипп Клоз договорились работать над созданием культурного центра Украины в Брюсселе, сообщает МКИП. На встрече министра и мэра, состоявшейся в МКИП, речь шла о поддержке Украины во время войны, в частности, в сферах информационной политики и культуры, а также восстановления поврежденного россиянами культурного наследия.

В Бельгии уже отключены российские телеканалы, зато появился канал на украинском языке – RTBF Ukraine. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Брюссель передал нашей стране 3 тонны гуманитарной помощи, а также оказал мощную медицинскую помощь. Это снабжение оборудования, лекарств, обмен опытом. Кроме того, мэр вышел с предложением помочь в реабилитации пострадавших от насилия со стороны российских оккупантов женщин.

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"Мэр Брюсселя сам, опередив меня, предложил всестороннюю поддержку организации украинских мероприятий в лучших залах города для распространения украинской культуры. Мероприятия с участием наших музыкантов, танцоров, певцов – крайне важны для формирования представления об Украине как о талантливой, креативной и современной культурной столице Европы. Брюссель – это не столица Бельгии, это столица Европы. Поэтому для нас очень важно быть там представленными постоянно. И господин Филипп Клоз это хорошо понимает. Договорились работать в направлении создания культурного центра Украины в Брюсселе", – отметил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.

В рамках встречи Украина получила предложение постоянного представительства на известной ярмарке Брюсселя. Это одна из самых ярких зимних ярмарок Европы. За сезон мероприятие посещают около 3 миллионов жителей и гостей города.

Команда мэра Брюсселя согласилась поддержать печать украинских книг. Также стороны договорились о создании мурала в Брюсселе украинскими художниками на украинскую тематику.

Ранее мы писали о том, что европейские страны приобщаются к медийной инициативе Нацсовета Украины. Призыв Национального совета об отключении российских пропагандистских каналов поддержали 30 европейских стран, в 10 из них началось вещание украинских каналов.

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