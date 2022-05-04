Мер Брюсселя відвідав Міністерство культури та інформаційної політики України

Мер Брюсселя Філіп Клоз (ліворуч) та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко (праворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні, МКІП

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та мер Брюсселя Філіп Клоз домовилися працювати над створенням культурного центру України у Брюсселі, повідомляє МКІП. На зустрічі міністра та мера, що відбулася у МКІП, йшлося про підтримку України під час війни, зокрема у сферах інформаційної політики й культури, а також щодо відновлення пошкодженої росіянами культурної спадщини.

У Бельгії вже відключені російські телеканали, натомість з'явився канал українською мовою – RTBF Ukraine. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Брюссель вже передав нашій країні 3 тонни гуманітарної допомоги, а також надав потужну медичну допомогу. Це постачання обладнання, ліків, обмін досвідом. Крім того, мер вийшов із пропозицією допомогти в реабілітації жінок, які постраждали від насильства з боку російських окупантів.

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"Мер Брюсселя сам, випередивши мене, запропонував всебічну підтримку у організації українських заходів у кращих залах міста задля поширення української культури. Заходи за участі наших музикантів, танцюристів, співаків – є вкрай важливими для формування уявлення про Україну як про талановиту, креативну та сучасну культурну столицю Європи. Брюссель – це не лише столиця Бельгії, це столиця Європи. Тому для нас вкрай важливо бути там представленими постійно. І пан Філіп Клоз це добре розуміє. Домовилися працювати в напрямку створення культурного центру України в Брюсселі", – зазначив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.

У рамках зустрічі Україна отримала пропозицію постійного представництва на відомому ярмарку Брюсселя. Це один із найяскравіших зимових ярмарків Європи. За сезон захід відвідують близько 3 мільйонів мешканців та гостей міста.

Команда мера Брюсселя погодилася підтримати друк українських книжок. Також сторони домовилися про створення муралу в Брюсселі українськими художниками на українську тематику.

Раніше ми писали про те, що європейські країни долучаються до медійної ініціативи Нацради України. Заклик Національної ради про відключення російських пропагандистських каналів підтримали 30 європейських країн, у 10 із них розпочалося мовлення українських каналів.