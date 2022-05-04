Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Україна отримала пропозицію постійного представництва на відомому ярмарку Брюсселя

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 17:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мер Брюсселя відвідав Міністерство культури та інформаційної політики України
Мер Брюсселя Філіп Клоз (ліворуч) та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко (праворуч)
Мер Брюсселя Філіп Клоз (ліворуч) та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко (праворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні, МКІП

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та мер Брюсселя Філіп Клоз домовилися працювати над створенням культурного центру України у Брюсселі, повідомляє МКІП. На зустрічі міністра та мера, що відбулася у МКІП, йшлося про підтримку України під час війни, зокрема у сферах інформаційної політики й культури, а також щодо відновлення пошкодженої росіянами культурної спадщини.

У Бельгії вже відключені російські телеканали, натомість з'явився канал українською мовою – RTBF Ukraine. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Брюссель вже передав нашій країні 3 тонни гуманітарної допомоги, а також надав потужну медичну допомогу. Це постачання обладнання, ліків, обмін досвідом. Крім того, мер вийшов із пропозицією допомогти в реабілітації жінок, які постраждали від насильства з боку російських окупантів.

Реклама

"Мер Брюсселя сам, випередивши мене, запропонував всебічну підтримку у організації українських заходів у кращих залах міста задля поширення української культури. Заходи за участі наших музикантів, танцюристів, співаків – є вкрай важливими для формування уявлення про Україну як про талановиту, креативну та сучасну культурну столицю Європи. Брюссель – це не лише столиця Бельгії, це столиця Європи. Тому для нас вкрай важливо бути там представленими постійно. І пан Філіп Клоз це добре розуміє. Домовилися працювати в напрямку створення культурного центру України в Брюсселі", – зазначив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.

У рамках зустрічі Україна отримала пропозицію постійного представництва на відомому ярмарку Брюсселя. Це один із найяскравіших зимових ярмарків Європи. За сезон захід відвідують близько 3 мільйонів мешканців та гостей міста.

Команда мера Брюсселя погодилася підтримати друк українських книжок. Також сторони домовилися про створення муралу в Брюсселі українськими художниками на українську тематику.

Раніше ми писали про те, що європейські країни долучаються до медійної ініціативи Нацради України. Заклик Національної ради про відключення російських пропагандистських каналів підтримали 30 європейських країн, у 10 із них розпочалося мовлення українських каналів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 4 травня
1
Особовий склад 24 500
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1077
Танки
5
ББМ 2610
ББМ
6
Артилерія 491
Артилерія
7
Засоби ППО 81
Засоби ППО
8
РСЗВ 163
РСЗВ
9
БПЛА 303
БПЛА
10
Кораблі/катери 10
Кораблі/катери
11
Транспорт 1867
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Дармограй Роман Анатолійович - підполковник, командир 3 батальйону 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Знищив ворожу танкову колону біля Броварів, в результаті чого загинув один з вищих офіцерів РФ. Зробив великий внесок в те, що окупанти так і не змогли увійти у Київ. Герой України.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38762.45

Bitcoin Cash (BCH)

285.91

Binance Coin (BNB)

387.93

Ethereum (ETH)

2840.54

Litecoin (LTC)

101.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,83 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.83

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти