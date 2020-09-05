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Украина получит 135 млн долларов от Всемирного банка: на что потратят деньги

5 сентября, 12:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Часть денег пойдет на обучение медиков

Всемирный банк выделил Украине 135 млн долларов. Полученные деньги власти потратят на развитие медицины в стране.

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Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга.

"В мае было подписано соглашение о займе на дополнительное финансирование из Всемирным банком на 136 млн долларов. Эти средства будут использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медицинской помощи опорных больниц, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для предотвращения COVID-19. На эти мероприятия предусмотрено 30,3 миллиона долларов", - сказал Степанов.

Также он уточнил, что на новое оборудование, в частности приборы ПЦР-диагностики и ПЦР-тесты, выделят 23 млн долларов.

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Напомним, ранее Всемирный банк оценил последствия пандемии. Из-за COVID-19 крайняя нищета грозит 100 миллионам человек.

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Как известно, по состоянию на утро 5 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2836 новых случаев заражения коронавирусом . Всего в стране заболели 133 787 человек. Летальных исходов за последние сутки – 50.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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