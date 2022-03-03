Украина просит ООН, Европу и Красный Крест ввести на территорию страны миротворцев

Украина просит от партнеров обеспечить защиту гражданского населения в зоне боевых действий

Рада обратилась к международным партнерам / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада обратилась к ООН, Красному Кресту, Европарламенту и другим международным организациям с требованием о срочном обеспечении защиты населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков. Об этом заявил вице-спикер ВР Александр Корниенко

Что требует ВР

Также парламент обратился к генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.

Также Верховная Рада приняла проект закона об утверждении указа президента Украины о введении по всей стране всеобщей мобилизации в связи с полномасштабным вторжением России.

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8-й день российского вторжения в Украину

Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери по всем направлениям. По данным Генштаба, только за неделю ВСУ уничтожили около 9000 солдат страны-агрессора.

После регулярных поражений на поле боя оккупанты перешли к своей излюбленной тактике – к ударам по мирному населению. Так, этой ночью оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область), в результате погибли восемь человек.

Также был нанесен ракетный удар по Киеву, однако власти заявили, что силам ПВО удалось перехватить ракеты.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.