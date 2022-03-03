Україна просить ООН, Європу та Червоний Хрест ввести на територію країни миротворців

Україна просить від партнерів забезпечити захист цивільного населення у зоні бойових дій

Рада звернулася до міжнародних партнерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада звернулася до ООН, Червоного Хреста, Європарламенту та інших міжнародних організацій з вимогою щодо термінового забезпечення захисту населення України від збройних нападів російських загарбників. Про це заявив віцеспікер ВР Олександр Корнієнко

Що вимагає ВР

Також парламент звернувся до генсека ООН із закликом посередництва у припиненні війни.

Також Верховна Рада ухвалила проєкт закону про затвердження указу президента України про введення по всій країні загальної мобілізації у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії.

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8-й день російського вторгнення до України

Україна вже тиждень утримує оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат у всіх напрямках. За даними Генштабу, тільки за тиждень ЗСУ знищили близько 9000 солдатів країни-агресора.

Після регулярних поразок на полі бою окупанти перейшли до своєї улюбленої тактики – ударів по мирному населенню. Так, цієї ночі окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область), у результаті загинули вісім осіб.

Також був завдано ракетного удару по Києву. Проте влада заявила, що силам ППО вдалося перехопити ракети.

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.