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Украина запустит COVID-паспорта. Какими они будут и как получить?

24 мая, 16:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Уже скоро украинцы официально смогут въезжать в Евросоюз по ковидным сертификатам – к чему быть готовыми, чтобы стать обладателем такого документа

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

С июля Украина может присоединиться к списку стран, в которых запустили документы с данными о выздоровлении от коронавирусной инфекции, вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.

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И хотя оформлять COVID-сертификат (это пока что рабочее название документа) будет необязательно, он будет существовать в двух версиях: цифровой и физической.

Как получить COVID-паспорт?

По предварительной информации, ковидный сертификат в цифровом виде будет доступен через приложение или портал "Дія", имеющий доступ к данным электронной системы здравоохранения.

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Также разрабатывался вариант выдачи документа в бумажном виде через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) по запросу.

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Кроме того, планируется, что распечатанный COVID-паспорт можно будет получить после проведения полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции.

Видео: Сегодня

Есть ли альтернатива?

До 1 июля, когда запланирован запуск проекта, полностью иммунизированные украинцы могут получить по запросу и при необходимости предъявления для пересечения границы бумажное Международное свидетельство о вакцинации.

Его можно получить у семейного врача. Этот документ содержит название вакцины, данные доктора, который провел прививки, наименование производителя препарата и содержит печать.

Напомним, что в Европековидный сертификат планируют ввести с 15 июня. Запуск украинского аналога будет синхронизирован с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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