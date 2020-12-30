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Украинцев ждет аномально теплый Новый год: синоптики уточнили прогноз

30 декабря, 13:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вместо морозов – весеннее тепло, а снег заменят дожди

Прогноз погоды на Новый год удивит украинцев. Будет не по-зимнему тепло, а вместо снега – дождь. Первый день 2021 года тоже будет мокрым.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

31 декабря

Новогодняя погода в большинстве областей Украины будет весенней, поскольку температура воздуха в дневные часы и завтра, и 1 января будет колебаться в пределах 4-10 градусов тепла.

Особенно теплым Новый год ожидается в южной части, 7-12 градусов, в Крыму до +15.

На востоке ночью до 3 градусов мороза, а днем ​​столбики термометров покажут 1-4 тепла.

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В западных областях немного снизится температура воздуха, а циклон "Кира" принесет туда дожди, переходящие в снег.

На остальной территории без осадков, максимум какая-то морось.

В Киеве днем без осадков и в новогоднюю ночь до +6.

1 января

В течение ночи и дня пятницы дожди продвинутся вглубь страны, а в Днепропетровскую область и Запорожье осадки придут уж поздно вечером 1 января, а то и ночью 2 января. На востоке сухо.

Несмотря на высокую температуру воздуха, ветер будет резким и некомфортным.

В тренде
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В Киеве дождь пойдет уже под утро 1 января, а днем ​​в первый день года будет до +9.

Прохладнее будет только на западе и востоке Украины.

В Укргидрометцентре показали подробней, где ждать осадков в последний день 2020 года и в первый день 2021-го.

31 декабря

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1 января

Новогоднюю ночь украинцы встретят без снега, да и с морозом не очень сложится. Но в начале 2021 года зима вступит в свои права, хотя и не сразу. Новости "Сегодня" узнали прогноз погоды на январь.

Видео: Сегодня

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Новый год погода синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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