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Украинцев ждет шикарная погода: синоптик дала "теплый прогноз" на четверг

3 марта, 11:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За окном уже настоящая весенняя погода, а 4 марта потеплеет еще сильней

Март в Украине начался с теплой и солнечной погоды. 4 числа никаких осадков, солнечно и потеплеет до +14.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Благодаря антициклону "Жаклин" завтра в Украине осадков не будет – ожидаем солнечную погоду.

В течение дня будет теплая погода, 7-14 градусов.

Разве что на северо-востоке немного свежее, 2-4 градуса тепла.

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Ветер будет порывистый, что немного подпортит температурные ощущения.

В тренде
Украинцев ждет шикарная погода: синоптик дала "теплый прогноз" на четверг

В Киеве завтра будет сухо и тепло, до 10 градусов.

"В пятницу придут осадки, а в субботу-воскресенье похолодает", – предупредила Диденко.

В Укргидрометцентре отмечают, что теплее всего завтра будет в западных областях.

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Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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