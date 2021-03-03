На українців чекає шикарна погода: синоптик дала "теплий прогноз" на четвер

За вікном вже справжня весняна погода, а 4 березня потеплішає ще сильніше

Березень в Україніпочався з теплоъ і сонячної погоди. 4 числа ніяких опадів, сонячно і потеплішає до +14.

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Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Завдяки антициклону "Жаклін" завтра в Україні опадів не буде – очікуємо сонячну погоду.

Протягом дня буде тепла погода, 7-14 градусів.

Хіба що на північному сході трохи свіжіше, 2-4 градуси тепла.

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Вітер буде поривчастий, що трохи зіпсує температурні відчуття.

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У Києві завтра буде сухо і тепло, до 10 градусів.

"У п'ятницю прийдуть опади, а в суботу-неділю похолодає", – попередила Діденко.

В Укргідрометцентрі відзначають, що найтепліше завтра буде в західних областях.

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Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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