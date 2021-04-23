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Украинцев ждут холодные выходные: синоптик рассказала, где ждать снега

23 апреля, 10:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украину уже пришло похолодание, но это, как оказалось, еще не все – на выходных нас ждут новые сюрпризы

В Украине на выходных ударят заморозки ночью, а днем похолодание придет на запад и север страны. В то же время станет меньше дождей.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она предупредила, что на выходных при прояснениях ночью большая вероятность заморозков. И не только на почве, но и в воздухе.

Суббота

24 апреля может пойти мокрый снег в северных и западных областях.

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Дождь ожидается местами в центральных областях (не существенный) и на востоке.

На юге без осадков.

В Киеве в субботу утром возможен мокрый снег.

Воскресенье

25 апреля атмосферный фронт принесет очередные дожди.

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На востоке без осадков и тепло до 12-14 градусов.

В тренде
Украинцев ждут холодные выходные: синоптик рассказала, где ждать снега

На юге 13-15 тепла.

Запад, север, значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем ​​всего 7-12 градусов.

В Киеве 7-9 тепла.

В Укргидрометцентре уточнили, что ночью в Украине ожидается 1-3 градуса мороза.

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24 апреля

25 апреля

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики прогнозируют дождливую и снежную Пасху.

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погода прогноз погоды заморозки мокрый снег наталка диденко

Источник: Сегодня

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