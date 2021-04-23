Украинцев ждут холодные выходные: синоптик рассказала, где ждать снега

В Украине на выходных ударят заморозки ночью, а днем похолодание придет на запад и север страны. В то же время станет меньше дождей.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Она предупредила, что на выходных при прояснениях ночью большая вероятность заморозков. И не только на почве, но и в воздухе.
Суббота
24 апреля может пойти мокрый снег в северных и западных областях.
Дождь ожидается местами в центральных областях (не существенный) и на востоке.
На юге без осадков.
В Киеве в субботу утром возможен мокрый снег.
Воскресенье
25 апреля атмосферный фронт принесет очередные дожди.
На востоке без осадков и тепло до 12-14 градусов.
На юге 13-15 тепла.
Запад, север, значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем всего 7-12 градусов.
В Киеве 7-9 тепла.
В Укргидрометцентре уточнили, что ночью в Украине ожидается 1-3 градуса мороза.
24 апреля
25 апреля
Как сообщали новости "Сегодня", синоптики прогнозируют дождливую и снежную Пасху.
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