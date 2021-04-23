Українців чекають холодні вихідні: синоптик розповіла, де чекати снігу

В Україні на вихідних вдарять заморозки вночі, а вдень похолодання прийде на захід і північ країни. У той же час стане менше дощів.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Вона попередила, що на вихідних при проясненнях вночі велика ймовірність заморозків. І не тільки на ґрунті, а й у повітрі.
Субота
24 квітня може піти мокрий сніг в північних і західних областях.
Дощ очікується місцями в центральних областях (несуттєвий) і на сході.
На півдні без опадів.
У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг.
Неділя
25 квітня атмосферний фронт принесе чергові дощі.
На сході без опадів і тепло до 12-14 градусів.
На півдні 13-15 тепла.
Захід, північ, значна частина центральних областей потраплять в холодну повітряну масу, вдень всього 7-12 градусів.
У Києві 7-9 тепла.
В Укргідрометцентрі уточнили, що вночі в Україні очікується 1-3 градуси морозу.
24 квітня
25 квітня
Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптики прогнозують дощовий і сніговий Великдень.
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