Українців чекають холодні вихідні: синоптик розповіла, де чекати снігу

В Україні вже настало похолодання, але це, як виявилося, ще не все – на вихідних нас чекають нові сюрпризи

В Україні на вихідних вдарять заморозки вночі, а вдень похолодання прийде на захід і північ країни. У той же час стане менше дощів.

Реклама

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вона попередила, що на вихідних при проясненнях вночі велика ймовірність заморозків. І не тільки на ґрунті, а й у повітрі.

Субота

24 квітня може піти мокрий сніг в північних і західних областях.

Реклама

Дощ очікується місцями в центральних областях (несуттєвий) і на сході.

На півдні без опадів.

У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг.

Неділя

25 квітня атмосферний фронт принесе чергові дощі.

Реклама

На сході без опадів і тепло до 12-14 градусів.

В тренді Поліція в кроці від дозволу використовувати електрошокери – кого будуть бити струмом і чи небезпечно це

На півдні 13-15 тепла.

Захід, північ, значна частина центральних областей потраплять в холодну повітряну масу, вдень всього 7-12 градусів.

У Києві 7-9 тепла.

В Укргідрометцентрі уточнили, що вночі в Україні очікується 1-3 градуси морозу.

Реклама

24 квітня

25 квітня

Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптики прогнозують дощовий і сніговий Великдень.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама