Украинка 17 километров несла на руках собаку, чтобы пересечь с ней границу (фото)

Животное было довольно старое

Девушка не оставила собаку под обстрелами/Фото: Telegram-канал ZN.UA, коллаж: "Сегодня"

Украинка 17 километров несла на руках свою собаку для того, чтобы пересечь с ней границу, чтобы спастись от оккупантов.

Об этом говорится в Telegram-канале ZN.UA.

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Подробности

Известно, что собака была уже довольно старая. Девушка взяла ее на руки и целых 17 километров несла, чтобы пересечь границу.

Дополнительные поезда для беженцев

Словакия назначает ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины.

Со станции Чиерна-над-Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибудет в Чоп в 7:40. Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибудет в Кошице в 13:49.

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Кроме того, ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тисоу – Кошице. Также из ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

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