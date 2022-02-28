Украинско-российские переговоры продолжаются: стартовал третий раунд

Делегации стран продолжают заседать в районе реки Припять

Переговоры Украина-РФ продолжаются / Коллаж "Сегодня"

Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Стороны готовятся перейти к третьему раунду. Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Твит Михаила Подоляка / Скриншот

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Подоляк — один из представителей переговорной группы на украинско-белорусской границе. Напомним, делегация прибыла на место встречи с утра.

Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий. При этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Настоящего времени заявил о требовании вывести российских военных из Крыма и Донбасса.

Позже он пояснил, что это его личное мнение, а не официальная позиция делегации.