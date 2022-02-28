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Начались переговоры между РФ и Украиной – видео

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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28 февраля, 13:35
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Стороны попытаются договориться, хотя Украина не сильно верит, что россияне угомонятся
Переговоры РФ и Украины. Коллаж "Сегодня"
Переговоры РФ и Украины. Коллаж "Сегодня"

На украинско-белорусской границе в районе реки Припять начались переговоры украинской и российской делегаций по мирному урегулированию войны, которую Россия развязала против нашей страны.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретил гостей.

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"Лукашенко искренне надеется, что в ходе сегодняшних переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результата", – сказал он, передает Белта.

Кто вошел в состав делегаций

Украина: замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

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Россия: помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Переговоры РФ и Украины

Накануне российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске, и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.

После этого Лукашенко созвонился с Зеленским – они все таки договорились, что украинская делегация приедет на переговоры. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси пообещал, что на время переговоров ни одна ракета или самолет не взлетят с территории его страны.

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Но, спустя примерно час с белорусского Мозыря по житомирскому аэропорту ударил "Искандер".

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