Розпочалися переговори між РФ та Україною – відео

Сторони спробують домовитися, хоча Україна не дуже вірить, що росіяни вгамуються

Переговори РФ та України. Колаж "Сьогодні"

На українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять розпочалися переговори української та російської делегацій щодо мирного врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей зустрів гостей.

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"Лукашенко щиро сподівається, що під час сьогоднішніх переговорів вдасться знайти шляхи вирішення всіх кризових питань. І всі білоруси моляться за це. Будь-які ваші прохання та пропозиції щодо організації сьогоднішньої зустрічі будуть прийняті і беззаперечно виконані. Чекаємо на результат", – сказав він, передає Белта.

Хто увійшов до складу делегацій

Україна: заступник глави МЗС Микола Точицький, міністр оборони Олексій Резніков, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, народний депутат Рустем Умеров та перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

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Росія: помічник президента РФ Володимир Мединський, заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко, голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький та посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

Переговори РФ та України

Напередодні російська сторона сама запропонувала провести переговори в Мінську, і Путін нібито доручив відправити російську делегацію в Білорусь. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація або він сам не поїдуть до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів, але росіяни відмовилися.

Після цього Лукашенко поговорив телефоном із Зеленським – вони домовилися, що українська делегація приїде на переговори. Більше того, самопроголошений президент Білорусі пообіцяв, що на час переговорів жодна ракета чи літак не злетять з території його країни.

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Але, приблизно через годину з білоруського Мозиря по житомирському аеропорту вдарив "Іскандер".