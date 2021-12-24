Украину будет засыпать снегом. Прогноз погоды на 24 декабря (карта)

В пятницу, 24 декабря, в Украине прогнозируют осадки. Однако несмотря на это в стране повысится температура.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня нашу страну будет засыпать снегом. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.
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На западе ожидается от -1 до +4 градусов. На востоке прогнозируют 2-5 градусов ниже нуля.
В северных регионах — от -4 до +1 градуса. На юге — 0-4 градуса тепла.
В Киеве будет идти снег, от -2 до 0 градусов, а в Симферополе тоже будет снежная погода — 2-4 градуса.
Из-за заморозков в некоторых областях возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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