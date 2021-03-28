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Украину накроют дожди и похолодает: прогноз погоды на 29 марта (видео)

28 марта, 16:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Похолодание будет недолгим, успокоила Диденко

После сегодняшнего потепления завтра, 29 марта, в Украине похолодает, большую часть страны накроют дожди.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Прогноз погоды на 29 марта. Источник: facebook.com/tala.didenko

"Атмосферный фронт уже пришел в Украину, и он принес в западные области ощутимое похолодание: дождь и даже местами мокрый снег. И он перемещается в восточном направлении, поэтому завтра осадки ожидаются в большинстве областей Украины кроме востока, куда он еще не дойдет и запада, от куда он уже уйдет", – рассказала она.

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Температура воздуха, по ее словам, немного снизится, но в большей части областей она будет достаточно комфортной.

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"В Киеве завтра сохранится вероятность дождя и немного посвежеет", - добавила Наталья Диденко.

Впрочем, как отмечает синоптик, похолодание будет недолгим.

"Первого апреля температура воздуха просто подскочит до 17-18 градусов тепла", – прогнозирует она.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на апрель.

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