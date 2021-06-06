Украину накроют мощные ливни: какой будет погода в начале недели (карта)

Синоптики прогнозируют, что всю страну зальют дожди, однако температура будет колебаться в пределах 22-24 градусов тепла

Погода в Украине в начале недели преподнесет "сюрприз". Во всех регионах ожидаются ливни с грозами, но температура будет колебаться в пределах 20-24 градусов тепла.

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Понедельник, 7 июня

Всю территорию Украины зальет дождями, ожидают синоптики. На западе страны температура днем будет достигать отметки 24 градуса, ночью столбики термометров покажут от 11 до 14 градусов тепла. В центральных регионах ситуация будет практически такая же. Днем температура будет колебаться в пределах 21-24 градуса. Ночью ожидается от 11 до 15 градусов.

В восточных и южных регионах днем температура будет от 20 до 24 градусов, а ночью – от 12 до 15 градусов тепла.

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Вторник, 8 июня

Практически все регионы зальют дожди. Только на западе страны синоптики не прогнозируют ливней, в части областей ожидаются незначительные осадки. Днем температура будет колебаться в пределах 21-23 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов. В центре Украины днем ожидается от 21 до 24 градусов, а ночью – от 11 до 15 градусов.

В восточных и южных областях ожидаются ливни, днем температура будет колебаться в пределах 20-24 градуса, ночью – от 11 до 15 градусов.

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Среда, 9 июня

В третий день недели погода особо не изменится – ливни никуда не уйдут. На западе страны днем температура будет колебаться в пределах 22-24 градусов, ночью ожидается от 10 до 14 градусов. В центральной части синоптики прогнозируют днем от 22 до 24 градусов тепла, а ночью от 12 до 15.

На востоке и юге температура ожидается от 22 до 24 градусов днем, ночью – от 12 до 14.

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А тем временем в первый день лета Карпаты замело снегом.

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