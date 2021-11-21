Украину накрыл штормовой ветер: обесточено около ста населенных пунктов

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

В Украине объявили штормовое предупреждение / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 07:00 21 ноября в результате усложнения погодных условий обесточены 94 населенных пункта.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Спасатели уточняют, что по состоянию на 7 утра 21 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 94 населенных пункта в 5 областях.

Где нет электроэнергии

В Черниговской области обесточены 25 населенных пунктов.

Без электричества 30 населенных пунктов в Сумской области.

В Киевской – 21 населенный пункт.

В Житомирской – 15 населенных пунктов.

В Донецкой области – 3 населенных пункта.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об ухудшении погодных условий на территории страны.

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По прогнозу Укргидрометцентра, ожидается усложнение погодных условий и значительные порывы ветра. Его скорость будет достигать от 15 до 20 м/с.

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