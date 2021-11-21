Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами
СЬОГОДНІ Новини України

Україну накрив штормовий вітер: знеструмлено близько ста населених пунктів

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
21 листопада, 11:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
В Україні оголосили штормове попередження
В Україні оголосили штормове попередження / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 7:00 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 94 населені пункти.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Реклама

Рятувальники уточнюють, що станом на 7 ранку 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 94 населені пункти у 5 областях.

Де немає електроенергії

  • У Чернігівській області знеструмлено 25 населених пунктів.
  • Без електрики 30 населених пунктів у Сумській області.
  • У Київській – 21 населений пункт.
  • У Житомирській – 15 населених пунктів.
  • У Донецькій області – 3 населені пункти.

В Україні оголосили штормове попередження

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов на території країни.

За прогнозом Укргідрометцентру, очікується ускладнення погодних умов та значні пориви вітру. Його швидкість сягатиме від 15 до 20 м/с.

Реклама

Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально відносить вітром.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 листопада 1991. Міністерство охорони здоров’я України видає наказ про подальше вдосконалення атестації лікарів.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

119 159

захворіло за тиждень в Україні

-18%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти