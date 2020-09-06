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Украину снова накроют дожди: синоптики дали прогноз на начало недели (карта)

6 сентября, 14:33

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Несмотря на осадки, в стране будет тепло

Вторая неделя осени в Украине начнется с теплой и преимущественно сухой погоды. Но, как прогнозируют синоптики, часть регионов будут накрывать дожди и грозы.

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Где и когда ждать непогоды – рассказали в Украинском гидрометцентре.

7 сентября. В понедельник осадки ожидаются в большинстве западных и Житомирской областях. Там пройдут кратковременные дожди и местами грозы. На остальной территории будет сухо.

Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. А в западных областях ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью установится на уровне 11-16 градусов тепла, на побережье морей до 19. Прохладнее всего ночь будет в восточных областях – 8-13 градусов тепла. Днем же в стране будет тепло – 25-30 градусов тепла. А вот во Львовской, Волынской и Ровенской областях ожидаются 18-23 градуса тепла.

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8 сентября. Ночью большинство северных и центральных областей страны накроют дожди и грозы. Днем осадки ожидаются на северо-востоке страны. На остальной территории установится сухая погода.

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Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью будет 7-12 градусов тепла, днем 16-21 градус тепла. На остальной территории ночью ожидаются 10-15 градусов тепла, днем – 23-28 градусов тепла. В северных и центральных областях будет прохладнее – 17-22 градуса тепла.

Напомним, недавно народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что украинцам не стоит ждать от сентября "четвертого месяца лета".

Также мы проанализировали различные прогнозы и узнали, какой сентябрь предсказывают украинцам другие источники.

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Как погода в Украине может навредить здоровью – смотрите в сюжете:

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