Украину заденет циклон: где в пятницу будет ледяной дождь и снег

Украинцев предупреждают о ночных морозах и гололеде, хотя днем будет плюсовая температура

Сегодняшнее потепление немного спадет завтра. 11 декабря в Украине практически без осадков, но все еще ожидается штормовой ветер и несколько градусов мороза ночью.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в Украине из-за южного циклона Yvonne ближайшей ночью в западных, северных и Винницкой областях ожидаются мокрый снег и дождь, или даже ледяной дождь.

Но уже днем 11 декабря ​​антициклон с северо-востока подвинет циклон – осадки будут лишь местами в западной части Украины. А в большинстве областей ожидается сухая погода. Будет дуть сильный юго-восточный ветер, местами штормовой.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза. На востоке, Полтавщине, Сумщине и в Днепре с районами 3-7 градусов ниже нуля. А вот в Одесской области и в Крыму 2-6 градусов тепла.

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В течение дня в пределах нуля градусов, на востоке до 2 мороза, на западе и юге 3-8 тепла.

В Киеве пятница ожидается влажной, но днем ​​осадки прекратятся. Неприятный порывистый ветер и гололедица ночью. Днем потеплеет до +1.

Как сообщали новости "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, какой ждать зимы. Процесс общего потепления для Украины продолжается, и ничто его не остановит, говорит синоптик.

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