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Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020, а Кравчука прооперировали – главные новости за ночь

30 июня 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На чемпионате Европы по футболу состоялся триумф украинской сборной, а первый президент Украины перенес сложную операцию – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020

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29 июня в Глазго украинцы дебютировали в плей-офф чемпионатов Европы против Швеции. В овертайме матч превратился в настоящее побоище с травмами и удалением. Но Украина вырвала победу и путевку в 1/4 финала – 2:1.

Украинские футболисты радуются победе / REUTERS/Robert Perry

Украинские футболисты радуются победе / REUTERS/Robert Perry

ООН может свернуть все миссии

Миротворческие миссии Организации Объединенных Наций во всем мире готовятся к возможному закрытию в четверг, 1 июля, если Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, не сможет согласовать новый бюджет на год в размере 6 миллиардов долларов до среды.

Гордон облил себя водой из-за футбола

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Украинский журналист Дмитрий Гордон, который болел за сборную Украины по футболу в матче со Швецией на Евро-2020 в студии телеканала "Украина-24", после победы украинцев, как и обещал, облил себя водой.

Не пропусти!
Герой Украины в сражении со шведами Довбик: Не смогу уснуть, ночь будет длинная
Артем Довбик вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020

Кравчук перенес операцию на сердце

Первому президенту, главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леониду Кравчуку провели плановую операцию на сердце.

США ограничат авиасообщение с Беларусью

Соединенные Штаты готовятся ограничить авиасообщение с Беларусью после инцидента с принудительной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.

О чем говорили в Украине и мире во вторник, 29 июня, смотрите в новостях "Сегодня".

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