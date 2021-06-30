Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020, а Кравчука прооперували – головні новини за ніч

На чемпіонаті Європи з футболу відбувся тріумф української збірної, а перший президент України переніс складну операцію – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020

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29 червня у Глазго українці дебютували в плей-офф чемпіонатів Європи проти Швеції. В овертаймі матч перетворився на справжнє побоїще з травмами і видаленням, але Україна вирвала перемогу і путівку в 1/4 фіналу з рахунком 2:1.

Українські футболісти радіють перемозі / REUTERS/Robert Perry

ООН може згорнути всі місії

Миротворчі місії Організації Об'єднаних Націй у всьому світі готуються до можливого закриття у четвер, 1 липня, якщо Генеральна Асамблея ООН, що складається з 193 членів, не зможе узгодити новий бюджет на рік у розмірі 6 мільярдів доларів до середи.

Гордон облив себе водою через футбол

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Український журналіст Дмитро Гордон, який вболівав за збірну України з футболу в матчі зі Швецією на Євро-2020 в студії телеканалу "Україна-24", після перемоги українців, як і обіцяв, облив себе водою.

Кравчук переніс операцію на серці

Першому президенту України, голові української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніду Кравчуку провели планову операцію на серці.

США обмежать авіасполучення з Білоруссю

Сполучені Штати готуються обмежити авіасполучення з Білоруссю після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська літака Ryanair і арештом журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту.

Про що говорили в Україні та світі у вівторок, 29 червня, дивіться у новинах "Сьогодні".