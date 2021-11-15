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"Укрзализныця" предупредила про задержку поездов: список станций

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
15 ноября, 10:47
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Опоздание поездов будет по нескольким станциям
Поезда могут задержаться из-за реконструкции пути / Коллаж "Сегодня"
Поезда могут задержаться из-за реконструкции пути / Коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" предупредила о возможных задержках поездов из-за реконструкции пути на участке Мироновка – Им. Т. Шевченко. Работы начинаются сегодня, 15 ноября.

Об этом сообщает "УЗ".

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На сколько долгими будут задержки

Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1,5 часов. Работы начинаются сегодня, 15 ноября, и должны завершиться 19 ноября.

Какие поезда задержатся

Опоздание поездов ожидается по станциям:

  • Мироновка,
  • Пятихатки,
  • Тимково,
  • Бурты,
  • Херсон.

"Мы сделаем все возможное, чтобы сократить время задержки в пути и обеспечить прибытие поездов на станции согласно графику", – отметили в "УЗ".

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Новые правила безопасных путешествий

С 21 октября в Украине действуют новые правила путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.

Читайте также

  • Украина и Польша собираются запустить сверхскоростные поезда между Киевом и Варшавой. Это будет совместный проект "Укрзализныци" и польской стороны.
  • "Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу. Сейчас украинцы могут путешествовать в пять европейских стран.

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