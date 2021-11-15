"Укрзализныця" предупредила про задержку поездов: список станций

"Укрзализныця" предупредила о возможных задержках поездов из-за реконструкции пути на участке Мироновка – Им. Т. Шевченко. Работы начинаются сегодня, 15 ноября.
Об этом сообщает "УЗ".
На сколько долгими будут задержки
Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1,5 часов. Работы начинаются сегодня, 15 ноября, и должны завершиться 19 ноября.
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Какие поезда задержатся
Опоздание поездов ожидается по станциям:
- Мироновка,
- Пятихатки,
- Тимково,
- Бурты,
- Херсон.
"Мы сделаем все возможное, чтобы сократить время задержки в пути и обеспечить прибытие поездов на станции согласно графику", – отметили в "УЗ".
Новые правила безопасных путешествий
С 21 октября в Украине действуют новые правила путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:
- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
- получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.
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