"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів: перелік станцій

Запізнення поїздів буде декількома станціями

Потяги можуть затриматися через реконструкцію колії / Колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів через реконструкцію колій на ділянці Миронівка – Ім. Т. Шевченка. Роботи починаються сьогодні, 15 листопада.

Про це повідомляє "УЗ".

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Наскільки довгими будуть затримки

Орієнтовний час затримки – від 5 хвилин до 1,5 годин. Роботи розпочинаються сьогодні, 15 листопада, і мають завершитись 19 листопада.

Які поїзди затримаються

Запізнення поїздів очікується станціями:

Миронівка,

П'ятихатки,

Тимкове,

Бурти,

Вінниця.

"Ми зробимо все можливе, щоб скоротити час затримки в дорозі та забезпечити прибуття поїздів на станції згідно з графіком", – зазначили у "УЗ".

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Нові правила безпечних подорожей

З 21 жовтня в Україні діють нові правила подорожей. Для поїздки в поїздах далекого прямування пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.

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