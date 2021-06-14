"Укрзализныця" сокращает на 30% штат сотрудников центрального аппарата: что произошло

УЗ сократит на треть штат аппарата. Фото: delo.ua / Фото: Укрзализныця

АО "Укрзализныця" провела оценку управленческого персонала и приняла решение сократить штат сотрудников аппарата управления компании на 30%. Сокращение не будет касаться сотрудников региональных филиалов, филиалов компании и сотрудников рабочих профессий.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика.

Наблюдательный совет общества уже согласовал новую структуру центрального аппарата компании, сокращение трети работников состоится в рамках ее реформирования – она должна соответствовать стратегии, задачам и объемам работы.

"Об оптимизации штата "Укрзализныци" было много разговоров, пора переходить к действиям. Должны как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями. Это позволит нам гораздо быстрее, качественно и эффективно принимать и воплощать управленческие решения. Сейчас нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления общества, в котором работают более 2,4 тыс. человек", – говорится в сообщении.

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Так, сокращение не будет касаться сотрудников региональных филиалов, филиалов компании и сотрудников рабочих профессий.

Увольнение работников будет происходить с соблюдением норм трудового законодательства и по согласованию с профсоюзом, для этого в компании разработан определенный алгоритм действий.

"Работники, должности которых подлежат сокращению, будут своевременно предупреждены об этом, с предложением другой работы. При увольнении они получат все надлежащие выплаты и выходное пособие в размере не меньше среднего месячного заработка", – добавил Иван Юрик.

Ранее мы писали, что после скандала с изъятием контрабандных сигарет в возобновленном неделю назад пассажирском поезде сообщением Киев – Вена руководство АО "Укрзализныця" уволило начальника поезда и проводника вагона.

Напомним, что это не первый скандал вокруг "Укрзализныци". Так, работника одного из подразделений подозревают в присвоении 750 000 гривен государственных средств.