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Улыбайтесь! Аваков после заявления об отставке с утра пораньше удивил постом в Instagram

14 июля 2021 7:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Аваков утром показал фото из своей, возможно, последней поездки в должности главы МВД

Арсен Аваков в Ровно. Коллаж "Сегодня"

Арсен Аваков в Ровно. Коллаж "Сегодня"

Министр внутренних дел Арсен Аваков перед тем, как уйти в отставку, на День работников пожарной безопасности ВСУ посетил управление ГСЧС в Ровно. Кроме работников спецслужб, на встрече были и дети.

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Фото с мероприятия Аваков опубликовал утром 14 июля в Instagram.

Глава МВД фотографировался с детьми. Фото: Instagram

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"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Как мы вчера в Ровно", – написал он.

На встречи были и правоохранители. Фото: Instagram

Напомним, министр не назвал причину своего решения уйти, но сотрудники МВД и депутаты Верховной Раде сообщили свои версии .

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Заявление главы МВД об отставке в скором времени должны рассмотреть в Верховной Раде.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности

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