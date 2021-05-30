Умер литературовед и публицист Михаил Слабошпицкий

Украинский литературовед, публицист, прозаик и общественный деятель Михаил Слабошпицкий ушел из жизни на 75-м году жизни.
Об этом сообщила его жена Светлана Короненко в Facebook.
"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу", – написала Светлана Короненко.
Михаил Слабошпицкий, фото из соцсети
Михаил Слабошпицкий – член Национального союза писателей Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005) за роман-биографию "Поэт из ада".
Он писал документальную, публицистическую и биографическую прозу, а также многочисленные произведения для детей. Его сын Мирослав – украинский кинорежиссер, дочь Иванна – журналистка.
Напомним, недавно умер почетный консул Украины в городе Детройт (США) Богдан Федорак. Он занимал должность Почетного консула Украины с 2001 года.
Кроме того, в Египте трагически скончался бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.