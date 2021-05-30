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Умер литературовед и публицист Михаил Слабошпицкий

30 мая, 14:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Слабошпицкий писал документальную, публицистическую, биографическую прозу и произведения для детей

Украинский литературовед, публицист, прозаик и общественный деятель Михаил Слабошпицкий ушел из жизни на 75-м году жизни.

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Об этом сообщила его жена Светлана Короненко в Facebook.

"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу", – написала Светлана Короненко.

Михаил Слабошпицкий, фото из соцсети

Михаил Слабошпицкий, фото из соцсети

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Михаил Слабошпицкий – член Национального союза писателей Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005) за роман-биографию "Поэт из ада".

Он писал документальную, публицистическую и биографическую прозу, а также многочисленные произведения для детей. Его сын Мирослав – украинский кинорежиссер, дочь Иванна – журналистка.

Напомним, недавно умер почетный консул Украины в городе Детройт (США) Богдан Федорак. Он занимал должность Почетного консула Украины с 2001 года.

Кроме того, в Египте трагически скончался бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.

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