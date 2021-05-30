Помер літературознавець і публіцист Михайло Слабошпицький

Слабошпицький писав документальну, публіцистичну, біографічну прозу і твори для дітей

Український літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький пішов з життя на 75-му році життя.

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Про це повідомила його дружина Світлана Короненко в Facebook.

"Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу", – написала Світлана Короненко.

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Михайло Слабошпицький – член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка (2005) за роман-біографію "Поет із пекла".

Він писав документальну, публіцистичну та біографічну прозу, а також численні твори для дітей. Його син Мирослав – український кінорежисер, дочка Іванна – журналістка.

Нагадаємо, нещодавно помер почесний консул України в місті Детройт (США) Богдан Федорак. Він займав посаду Почесного консула України з 2001 року.

Крім того, у Єгипті трагічно помер колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) генерал-лейтенант Віктор Гвоздь.