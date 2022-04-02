Уничтожена амуниция и экипировка: в Киеве сгорела база

В Киеве сгорела база подразделения, обеспечивающая разведку для нашей арты и не только. Об этом в Telegram-канале написал активиста Сергея Стерненко.
"Слава Богу, все живые и целые. Но имущество, экипировка и амуниция уничтожены. Это можно восстановить. Присоединяйтесь. Это карточки моих друзей, занимающихся обеспечением подразделений. 5375411503287927 – Монобанк, Чирва А. 4627055113070337 – Приват, Осипенко И", – говорится в сообщении активиста.
Помощь для армии и военных
- С февраля 2022 года сбор средств активизировался, и к процессу присоединились как неправительственные, так и государственные организации. "Сегодня" рассказывают, какими надежными способами можно перечислить средства ВСУ и поддержать нашу армию во время войны.
- Также мы писали на что могут рассчитывать защитники Украины и какие программы поддержки работают.
- Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль заявлял, что правительство выплатит 15 млн гривен одноразовой помощи семьям погибших военных ВСУ, участвовавших в войне России против Украины.
- В тоже время министр обороны Алексей Резников заявлял, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины анонсировал, что военным будут выплачивать по 100 тыс. грн в месяц.
- Кроме того, во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского правительство приняло решение, что во время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно.
- 25 февраля "Дія" запустила обновленную услугу — "Повернись живим". Отныне деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии. А еще через мобильное приложение Приват24 можно переводить деньги на помощь Вооруженным силам Украины со счета "Бонус+".