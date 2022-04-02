Знищено амуніцію та екіпірування: у Києві згоріла база

Історії звитяг

Кіт Степан (звісно, Андрійович) – блогер-мільйонник Інстаграма, який став з початку війни волонтером. На сторінці Степана збирають фінансову допомогу для різних фондів, що рятують тварин в Україні. Вже зібрано понад 300 тисяч гривень Зараз кіт-блогер перебуває за кордоном (виїхав з господаркою).

Слава Україні!