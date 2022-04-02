Знищено амуніцію та екіпірування: у Києві згоріла база

У Києві згоріла база підрозділу, що забезпечує розвідку для нашої арти і не лише. Про це в Telegram-каналі написав активіста Сергія Стерненка.
"Слава Богу, всі живі і цілі. Але майно, екіпірування та амуніція знищені. Це можна відновити. Приєднуйтесь. Це картки моїх друзів, які займаються забезпеченням підрозділів. повідомленні активіста.
Допомога для армії та військових
- З лютого 2022 року збір коштів активізувався і до процесу приєдналися як неурядові, так і державні організації. "Сьогодні" розповідають, якими надійними способами можна перерахувати кошти ЗСУ та підтримати нашу армію під час війни.
- Також ми писали на що можуть розраховувати захисники України та які програми підтримки працюють.
- Прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль заявляв, що уряд виплатить 15 млн гривень одноразової допомоги сім'ям загиблих військових ЗСУ, які брали участь у війні Росії проти України.
- Водночас міністр оборони Олексій Рєзніков заявляв, що після початку повномасштабної війни РФ проти України анонсував, що військовим виплачуватимуть по 100 тис. грн на місяць .
- Крім того, на виконання доручення президента України Володимира Зеленського уряд ухвалив рішення, що під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень щомісяця.
- 25 лютого "Дія" запустила оновлену послугу – "Повернись живим". Відтепер гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії. А ще через мобільний додаток Приват24 можна переказувати гроші на допомогу Збройним силам України з рахунку "Бонус+".