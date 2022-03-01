Помощь в 15 млн. Шмыгаль рассказал о выплатах для семей погибших военных

Правительство Украины выплатит 15 млн гривен одноразовой помощи семьям погибших военных ВСУ, участвовавших в войне России против Украины.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в обращении.
Пятый день войны
"Идет пятый день нашей освободительной войны против русских захватчиков. Весь украинский народ присоединился к борьбе. И пока наши войска мужественно защищают украинские земли от нашествия оккупантов, мирные украинцы, украинское государство начали работать в режиме "все для фронта – все для победы"", – сказал Шмыгаль.
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По его словам, частный бизнес бесплатно дает топливо, медикаменты, продукты, технику для нужд армии. Храбрость и мужество наших военных вдохновляет каждого украинца вносить свой посильный вклад в победу.
Дополнительное вознаграждение для военных
Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского, правительство приняло решение, что во время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно.
Военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях или обеспечивающие осуществление мер по национальной безопасности и обороне – размер дополнительного денежного вознаграждения увеличивается до 100 тысяч гривен ежемесячно.
Помощь семьям погибших
Семьям погибших военных ВСУ будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен.
Что происходит 28 февраля
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами. От их рук погибли уже 16 детей.
- Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.
- Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч человек.
- ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.
- Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня, 28 февраля, продлится с 20:00 до 07:00, сообщили в КГГА.
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