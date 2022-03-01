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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Помощь в 15 млн. Шмыгаль рассказал о выплатах для семей погибших военных

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 марта, 00:14
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Также всем военным ВСУ будут выплачивать дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тыс. грн ежемесячно
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о денежных выплатах семьям военных
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о денежных выплатах семьям военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Украины выплатит 15 млн гривен одноразовой помощи семьям погибших военных ВСУ, участвовавших в войне России против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в обращении.

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Пятый день войны

"Идет пятый день нашей освободительной войны против русских захватчиков. Весь украинский народ присоединился к борьбе. И пока наши войска мужественно защищают украинские земли от нашествия оккупантов, мирные украинцы, украинское государство начали работать в режиме "все для фронта – все для победы"", – сказал Шмыгаль.

По его словам, частный бизнес бесплатно дает топливо, медикаменты, продукты, технику для нужд армии. Храбрость и мужество наших военных вдохновляет каждого украинца вносить свой посильный вклад в победу.

Дополнительное вознаграждение для военных

Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского, правительство приняло решение, что во время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно.

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Военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях или обеспечивающие осуществление мер по национальной безопасности и обороне – размер дополнительного денежного вознаграждения увеличивается до 100 тысяч гривен ежемесячно.

Помощь семьям погибших

Семьям погибших военных ВСУ будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен.

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