Университет Шевченко возобновит учебный процесс – дата

Киевский университет имени Тараса Шевченко с 7 апреля намерен возобновить образовательный процесс.
Об этом сообщает KIEVMAP.
Причем ВУЗ намерен принимать студентов из других учебных заведений – оставшихся в зонах боевых действий или на неподконтрольной территории.
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"С сегодняшнего дня руководство КНУ начинает встречи с коллективами учебных подразделений, на которых основным вопросом будет возобновление образовательного процесса, завершение учебного года и проведение итоговой аттестации", – говорится в сообщении.
Война в Украине
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