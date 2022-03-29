Університет Шевченка відновить навчальний процес – дата

Університет готовий розпочати освітній процес із наступного тижня

Університет імені Тараса Шевченка у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Київський університет імені Тараса Шевченка із 7 квітня має намір відновити освітній процес.

Про це повідомляє KIEVMAP.

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Причому ВНЗ має намір приймати студентів з інших навчальних закладів – бойових дій, що залишилися в зонах, або на непідконтрольній території.

"З сьогоднішнього дня керівництво КНУ розпочинає зустрічі з колективами навчальних підрозділів, на яких основним питанням буде відновлення освітнього процесу, завершення навчального року та проведення підсумкової атестації", – йдеться у повідомленні.

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