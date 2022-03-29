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Університет Шевченка відновить навчальний процес – дата

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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29 березня, 11:10
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Університет готовий розпочати освітній процес із наступного тижня
Університет імені Тараса Шевченка у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
Університет імені Тараса Шевченка у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Київський університет імені Тараса Шевченка із 7 квітня має намір відновити освітній процес.

Про це повідомляє KIEVMAP.

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Причому ВНЗ має намір приймати студентів з інших навчальних закладів – бойових дій, що залишилися в зонах, або на непідконтрольній території.

"З сьогоднішнього дня керівництво КНУ розпочинає зустрічі з колективами навчальних підрозділів, на яких основним питанням буде відновлення освітнього процесу, завершення навчального року та проведення підсумкової атестації", – йдеться у повідомленні.

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  • Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви
  • У місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі, військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.
  • Мер Бойченко розповів, що вся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що так їм не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли у повітря авіацію.
  • У Дніпропетровській області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.

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