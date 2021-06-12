Упал с верхней полки. В поезде Рахов – Киев умер мужчина: что говорят в "Укрзализныце"

В поезде № 358 Рахов – Киев в ночь на субботу, 12 июня, умер 28-летний пассажир. Мужчина около 03:00 упал с верхней полочки.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
О случае он рассказал жене и сказал, что чувствует себя хорошо. Однако ближе к утру его самочувствие ухудшилось. Проводники вызвали скорую на ближайшую станцию – до Фастова. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, забоев на его теле не обнаружено.
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Отмечается, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми пассажир, к сожалению, не воспользовался.
Правоохранители вместе с железнодорожниками выясняют причины его смерти.
Также напомним, ранее в поезде Львов – Запорожье умерла женщина. Следов насильственной смерти на теле погибшей обнаружено не было.
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