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Впав з верхньої полиці. У поїзді Рахів – Київ помер чоловік: що говорять в "Укрзалізниці"

12 червня 2021 13:20

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жахлива трагедія сталася сьогодні вночі в поїзді – правоохоронці з'ясовують причини смерті молодого чоловіка – що відомо

У поїзді № 358 Рахів – Київ в ніч на суботу, 12 червня, помер 28-річний пасажир. Чоловік близько 03:00 впав з верхньої полички.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Про випадок він розповів дружині і сказав, що почувається добре. Однак ближче до ранку його самопочуття погіршилося. Провідники викликали швидку на найближчу станцію – до Фастова. По прибуттю потяга медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі не виявлено.

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Зазначається, що полка, з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими пасажир, на жаль, не скористався.

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Правоохоронці разом із залізничниками з'ясовують причини його смерті.

Також нагадаємо, раніше в потязі Львів – Запоріжжя померла жінка. Слідів насильницької смерті на тілі загиблої виявлено не було.

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